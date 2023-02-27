Стало известно о состоянии ушибленной на сцене артистки Мариинского театра Хористка Мариинки получила травму во время спектакля, но ей не потребовалось лечение в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магнитно-резонансная томография

Хористка Мариинского театра Елена Тарасова получила ушиб головы во время смены декораций на сцене, передает пресс-служба культурного учреждения, РЕН ТВ. Сразу после инцидента артистка была госпитализирована, но после проведения компьютерной томографии мозга была отправлена домой. К утру понедельника Тарасова чувствовала себя хорошо.

Сегодня утром мы связались с артисткой, она чувствует себя хорошо, — заверили в пресс-службе театра.

РИА Новости уточняет, что инцидент произошел в воскресенье во время вечернего спектакля «Снегурочка». На голову Тарасовой обвалился мягкий элемент декорации.

В 2021 году в Большом театре под обвалившимися декорациями скончался артист мимической труппы Евгений Кулеш. Сообщалось, что матери погибшего молодого человека выплатили один миллион рублей из Фонда социального страхования России. До этого она получила компенсацию в 1,5 млн рублей от фонда Большого театра. Госинспекция по труду города Москвы утверждала, что погибший во время оперы «Садко» Евгений Кулеш был пьян, хотя та степень опьянения, которую ему приписывали, не отмечалась никем из коллег.