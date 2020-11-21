Стало известно, кто может возглавить театр Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/8e214450-2c11-11eb-b53c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Главой театра покойного актёра Армена Джигарханяна может стать бывший режиссёр Сергей Газаров.

Известно, что театр был основан в 1996 году. Первоначально учреждение культуры располагалось близ станции метро «Спортивная», а затем переехало в кинотеатр «Прогресс», что на Ломоносовском проспекте. Основой труппы Джигарханяна стал его выпускной курс во ВГИКе.

После кончины актёра в театре была развёрнута попытка выдвинуть «кого-то из своих» в качестве нового главы, однако это не принесло ни малейшего результата. По признанию самих артистов, внутри труппы напрочь отсутствует лидер. В качестве главного кандидата на должность главы актёры называют Сергея Газарова.

Газаров учился в ГИТИСе у Олега Табакова, а затем работал в «Современнике». Примечательно, что режиссёр был отмечен театральной премией за первый же свой спектакль «Ревизор».

Сам же Газаров отказался комментировать своё возможное назначение.

Только простились с человеком, неприлично, считаю, даже обсуждать, — подчеркнул Газаров, слова которого приводит «МК».

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Артист скончался от остановки сердца.

Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.

Ранее NEWS.ru писал, что все расходы по похоронам Джигарханяна на Ваганьковском кладбище взял на себя Московский драматический театр, которым он руководил. Гроб заказывали у итальянских мастеров, он обошёлся в 400 тысяч рублей.