Стало известно, когда будет названо имя преемника Соломина в Малом театре Министр культуры Любимова: имя преемника Соломина объявят на следующей неделе

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Ольга Любимова

Имя человека, который заменит умершего Юрия Соломина на посту руководителя Государственного академического Малого театра, объявят уже на следующей неделе, сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, соответствующий вопрос решался с участием труппы, администрации и дирекции учреждения. К уходу Соломина, добавила она, никто не был готов.

Мы не будем тянуть, понятно, что у театра должно быть руководство. <...> И труппа, и администрация, и дирекция театра, конечно же, размышляли вместе, кто может стать преемником, художественным руководителем или главным режиссером Малого театра. Я сразу говорю: мы пойдем навстречу труппе всегда и это единственный возможный вариант существования Малого театра. Поэтому долго ждать не будем, думаю, на следующей неделе у нас уже будут все имена и фамилии, — заявила Любимова.

Худрук Малого театра Юрий Соломин ушел из жизни 11 января, ему было 88 лет. Он занимал эту должность с 1988 года. В труппу театра, которой руководил артист, входят такие знаменитые актеры, как Ирина Муравьева, Василий Бочкарев, Валерий Афанасьев, Игорь Петренко, Александр Ермаков, Виктор Низовой и другие.