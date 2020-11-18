Стало известно, где похоронят Романа Виктюка

https://static.news.ru/photo/7b9aa6a8-293e-11eb-8454-fa163e074e61_660.jpg Роман Виктюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Виктюк будет похоронен у себя на родине в семейном склепе во Львове. Об этом СМИ сообщил близкий друг семьи.

Прославленный режиссёр был госпитализирован с коронавирусом в конце октября в реанимацию и последние дни восстанавливался в больнице в Сокольниках. После этого состояние Виктюка ухудшилось, он был переведён в военный госпиталь, где и умер от инсульта, пишет ТАСС.

Театр Романа Виктюка уже выразил соболезнование в связи со смертью мастера. Прощальное послание актёров опубликовано на странице театра в Instagram.

Сегодня, 17 ноября 2020 года, на 85-м году от нас ушёл наш Мастер — великий, непревзойденный режиссёр, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно. Потому что он из других галактик, из других миров, откуда приходят те, кто несут в мир только Свет, Любовь, Творчество, Смыслы. Потому что он наше всё, — говорится в сообщении.

Театр не стал отменять назначенный на этот день спектакль «Танго».

Ранее NEWS.ru сообщал, что предварительной причиной смерти режиссёра Романа Виктюка является инсульт. По словам помощницы артиста Людмилы Исакович, он уже шёл на поправку после лечения от коронавируса.