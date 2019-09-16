https://static.news.ru/photo/85116b46-d7f9-11e9-850f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Машков Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Актёры Владимир Машков и Галина Тюнина стали лауреатами первой театральной премии РФ «Хрустальная Турандот». Церемония награждения прошла в музее-усадьбе «Архангельское» в Подмосковье.

Лучшим актёром стал художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков за роль Исаака Шварца в спектакле «Матросская тишина». Лучшей актрисой — Галина Тюнина, которая сыграла в постановке Кирилла Пирогова «Чайка», передаёт « Интерфакс ».

Постановка театра имени Пушкина «Рыцарь пламенеющего пестика» режиссёра Деклана Доннеллана стала лауреатом в номинации «Лучший спектакль».

Награду за лучшую режиссёрскую работу получил Егор Перегудов за девятичасовой спектакль «Один день в Макондо». Лучшим художником жюри выбрало Александра Боровского за декорации к спектаклю МХТ имени Чехова «Бег».

За лучший дебют премию получила Дарья Антонюк, которая сыграла роль в спектакле «Моя прекрасная леди» театра Олега Табакова.

Как писал News.ru, современную постановку гоголевского «Ревизора» показали в Екатеринбурге. В спектакле присутствовала сцена с изнасилованием. По данным местных журналистов, зрителями в том числе оказались местные школьники. Прокуратура начала проверку, театральная общественность считает инцидент надуманным.