Стала известна реакция Бузовой на отмену спектакля с её участием

Актриса Ольга Бузова поделилась в соцсети Instagram своей реакцией по поводу решения нового руководителя МХАТа им. Горького Владимира Кехмана об отмене показа спектакля «Чудесный грузин» с её участием, который должен был состояться 2 ноября.

Такой шаг в самом театре объяснили плохими продажами билетов на него и коронавирусными мерами. При этом входные билеты на спекталь оказались полностью распроданными. Пока постановка эта остаётся в репертуаре учреждения культуры, однако её «переносят на неопределённый срок», сообщила «Газета.Ru».

Возглавивший МХАТа им. Горького Владимир Кехман ранее работал художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге. Он продолжил совмещать два высоких поста в разных городах. При этом актёру Константину Хабенскому досталась должность худрука в данном московском театре.

Певица выставила на своей странице в Instagram пост, в котором пожелала театру «всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием».

Ранее стало известно мнение по поводу участия Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» народной артистки СССР Татьяны Дорониной. В период с 1987 года до декабря 2018 года она возглавляла Московский художественный академический театр имени М. Горького (МХАТ). Доронина нецензурно высказалась о появлении бывшей ведущей телешоу «Дом-2» на сцене легендарного театра.

