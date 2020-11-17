Названа причина смерти актёра Юрия Черкасова

Актриса Ксения Алфёрова заявила, что онкологическое заболевание оказалось причиной смерти заслуженного артиста РФ Юрия Черкасова.
Об этом она
Рак — страшная напасть, но держался Юра... Не знаю, какое слово подобрать, он был великолепен во всём, даже в этом, — говорится в её сообщении.
Актриса добавила, что считает Черкасова талантливым актёром и настоящим мужчиной «во всех своих проявлениях».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Черкасов скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил театр Моссовета, где служил артист. Отпевание прошло в столичном храме Мучеников Флора и Лавра на Зацепе. Юрий Черкасов был принят в труппу Моссовета 30 лет назад после окончания ГИТИСа.