Названа причина смерти актёра Юрия Черкасова

https://static.news.ru/photo/f0217168-286d-11eb-89e5-fa163e074e61_660.jpg Юрий Черкасов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Актриса Ксения Алфёрова заявила, что онкологическое заболевание оказалось причиной смерти заслуженного артиста РФ Юрия Черкасова.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Рак — страшная напасть, но держался Юра... Не знаю, какое слово подобрать, он был великолепен во всём, даже в этом, — говорится в её сообщении.

Актриса добавила, что считает Черкасова талантливым актёром и настоящим мужчиной «во всех своих проявлениях».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Черкасов скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил театр Моссовета, где служил артист. Отпевание прошло в столичном храме Мучеников Флора и Лавра на Зацепе. Юрий Черкасов был принят в труппу Моссовета 30 лет назад после окончания ГИТИСа.