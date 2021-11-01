«Срочно вернуть выкинутые вещи»: МХАТ восстановит гримёрку Дорониной

Актёр МХАТа имени М. Горького Дмитрий Корепин рассказал NEWS.ru, что театр начал подготовку к возвращению Татьяны Дорониной, которую три года назад Минкульт перевёл с должности художественного руководителя на специально созданный для неё пост президента театра. Он призвал «срочно вернуть вещи, выкинутые из гримёрки» актрисы, которая всё это время не появлялась во МХАТе, протестуя против назначения худруком продюсера Эдуарда Боякова. Он уволился 1 ноября после соответствующей просьбы нового директора театра Владимира Кехмана.

Кехман уже заявил, что намерен вернуть Доронину в театр. Сейчас, когда МХАТ наконец избавился от Боякова, нужно срочно вернуть прежний вид гримёрке Татьяны Васильевны, — сообщил Корепин.

Артист пояснил, что у Дорониной в театре была личная гримёрная комната как у актрисы и кабинет как у худрука. Гримёрка, как и выставка фотографий в фойе театра, по словам Корепина, были «почти полностью разрушены» после прихода Боякова.

Кабинет Татьяны Васильевны был рабочим пространством, а гримёрная — личным. Стояли иконы, висели портреты из спектаклей. Она (Доронина. — NEWS.ru) иногда ночевала в своей гримёрной, когда оставалась в театре допоздна. При Боякове её вещи из гримёрки были вынесены и до сих пор сложены в коридоре. Если Татьяна Васильевна, вернувшись, застанет свою гримёрную пустой, она расстроится. Поэтому надо срочно вернуть вещи Дорониной в её гримёрную, — заключил Корепин.

Ранее Бояков, проработавший почти три года художественным руководителем МХАТа им. М. Горького, написал заявление по собственному желанию, прервав пятилетний контракт с Министерством культуры России. Решение уйти из театра он принял после разговора с Кехманом. Одной из причин увольнения Боякова Кехман назвал его отношение к Дорониной.