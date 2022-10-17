Спектакль Райкина «Все оттенки голубого» пропал с сайта и афиш «Сатирикона» NEWS.ru узнал, связано ли исчезновение спектакля Константина Райкина с жалобой министру культуры и законопроектом о полном запрете ЛГБТ-пропаганды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Райкин

Несколько дней назад на официальном сайте «Сатирикона» перестала открываться страница с информацией о спектакле художественного руководителя театра Константина Райкина «Все оттенки голубого». Нет постановки и в текущем репертуаре, расписанном до конца ноября. Накануне «исчезновения» спектакля в Госдуме прошло расширенное заседание комитета по культуре, на котором депутат ГД от фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Кузнецов пригласил министра культуры Ольгу Любимову в «Сатирикон» посмотреть спектакль «Все оттенки голубого» «про суровую драму о простом русском парне, сознавшемся в своей гомосексуальности». NEWS.ru выяснил, связаны ли эти два события и мог ли повлиять на судьбу постановки готовящийся в ГД законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды.

Специалист по связям с общественностью «Сатирикона» Татьяна Калимулина объяснила NEWS.ru, что страница с информацией о спектакле стала недоступна из-за ведущихся на сайте театра технических работ.

У нас новый сайт. Он обновился несколько дней назад, и сейчас ведутся технические работы, — сказала представитель театра.

Руководитель литературно-драматической части и пресс-секретарь «Сатирикона» Екатерина Купреева добавила, что в здании театра идет ремонт и спектакли приходится показывать на сторонних площадках. По ее словам, в ряде залов «Все оттенки голубого» «не могут часто играть» в силу технических особенностей постановки. Купреева также заявила, что блокировка страницы спектакля никак не связана ни с прозвучавшей в ГД критикой работы Райкина, ни с проектом закона о полном запрете ЛГБТ-пропаганды.

Он (спектакль. — NEWS.ru) уже не стоял у нас в репертуаре [к моменту обновления сайта], — пояснила Екатерина Купреева.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Реконструируемое здание театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

Пресс-секретарь «Сатирикона» подчеркнула, что в распоряжении театра есть акт экспертизы, согласно которому в спектакле «Все оттенки голубого» не содержится признаков ЛГБТ-пропаганды.

Когда стало известно о проекте закона, театр по своей инициативе пригласил соответствующих экспертов. Чтобы они посмотрели, есть ли в постановке нюансы, которые могли бы позволить предъявить претензии к спектаклю в связи с этим законом. Экспертиза заключила, что их [нарушений] там нет. Мы-то были в этом уверены, просто подстраховались экспертизой, — объяснила Екатерина Купреева.

Сам Константин Райкин, представляя спектакль, также утверждал, что во «Всех оттенках голубого» не содержится гей-пропаганды.

Какой-нибудь дурень может назвать это [спектакль] какой-нибудь агитацией или пропагандой чего-нибудь. Хотя ну что мне, извините, старому натуралу, заниматься пропагандой?! Это замечательная человеческая пьеса, она гораздо шире и глубже, чем просто эта внешняя тема. Она вообще об инакочувствующих, — говорил Райкин.

По мнению театрального критика Глеба Ситковского, «Все оттенки голубого» — это «сильный спектакль, который не имеет прямого отношения к теме ЛГБТ». В разговоре с NEWS.ru он отметил, что спектакль шел в «Сатириконе» несколько лет и пользовался успехом у самой разной публики.

У «Сатирикона» огромная аудитория, и она не состоит из представителей меньшинств. Там вполне традиционных взглядов зрители. И каждый раз был аншлаг, люди воспринимали всю эту историю (сюжет спектакля. — NEWS.ru), примеряли на себя и даже плакали. Не потому, что все они имеют отношения к секс-меньшинствам, а потому, что в спектакле раскрывается тема подростковой уязвимости, с которой сталкивались, думаю, все без исключения, — считает Глеб Ситковский.

Критик убежден, что «спектакль пробуждал добрые чувства зрителей, это и должно делать искусство».

Депутат Дмитрий Кузнецов, в свою очередь, признался NEWS.ru, что упомянутый им на совещании с министром культуры Любимовой «спектакль про тяжёлую судьбу гомосексуалиста — всего лишь пример».

Важны не эксцессы, а принципы работы, которые к ним постоянно приводят. Пришло время что-то «в консерватории поменять». Для меня принципиально, чтобы изменилась система управления в сфере культуры. Сейчас там отчитываются деньгами и охватами аудитории. То есть занимаются только количественными показателями. Министерство напоминает большую кассу, распределяющую ресурсы в узком кругу приближенных. А стране важно, чтобы министерство несло ответственность за качественные результаты, за творческие достижения и за то, какое влияние оказывает культурный продукт на людей. Об этом мы говорили с Ольгой Борисовной [Любимовой], — рассказал парламентарий.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Сбор труппы Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина перед началом 83-го сезона

Между тем «Все оттенки голубого» уже второй спектакль, с которым за последнюю неделю произошли странности. Так, 12 октября стало известно об отмене скандальной постановки «Первый хлеб». Театр «Современник» также объяснил это событие техническими причинами. Однако исполнительница главной роли Лия Ахеджакова заявила NEWS.ru, что не согласна с официальной версией отмены спектакля. По ее словам, «Первый хлеб» убрали из репертуара из-за «исчезновения» актера Виталия Муратова, так как администрация «не смогла найти замену актеру, у которого всего четыре реплики». Кроме того, Ахеджакова заподозрила, что постановку, которую ранее ряд общественных организаций требовали снять с репертуара, могли отменить из-за «отмашки сверху».