https://static.news.ru/photo/8ea1c53c-63a6-11ea-8a33-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Берлина отменили Международный фестиваль новой драмы под названием FIND в связи с опасениями по поводу вспышки коронавируса. Во время события должен был пройти спектакль Outside российского режиссёра Кирилла Серебренникова.

10 марта сенатор Берлина по вопросам культуры Клаус Ледерер заявил, что в столице Германии решено отменить крупные культурные мероприятия на государственных театральных, оперных и концертных площадках до 19 апреля, сообщает ТАСС.

Фестиваль FIND, в рамках которого должен был состояться показ спектакля Кирилла Серебренникова Outside, отменён по решению Управления Сената Берлина по культуре и вопросам Европы, — рассказали в пресс-службе организатора гастролей фонда M.ART.

Постановка Серебренникова рассказывает о творчестве китайского фотографа Рена Ханга, покончившего с собой в свой 30-й день рождения в 2017 году. Артист был увлечён искусством эротической фотографии.

Как писал NEWS.ru, Венская государственная опера сообщила об отмене спектаклей с 10 по 31 марта. Это произошло после объявления властей Австрии о мерах борьбы с распространением коронавируса.