Спектакль «Алиса в Зазеркалье» пройдёт онлайн

https://static.news.ru/photo/d94a9252-9043-11ea-9a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: fomenki.ru

Театр «Мастерская Петра Фоменко» покажет спектакль «Алиса в Зазеркалье» в режиме онлайн. Показ пройдёт на платформе «Учи.ру».

Трансляция будет проводиться 10 мая в 15:00 мск, после чего в течение 24 часов будет доступна запись, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

«Алиса в Зазеркалье» режиссёра Ивана Поповски — первая постановка для детей в «Мастерской Петра Фоменко». В ожидании показа зрители смогут поучаствовать в конкурсе костюмов и рисунков по мотивам произведения.

Как писал NEWS.ru, королевский национальный театр Великобритании проводит трансляцию спектакля «Франкенштейн». Главные роли в постановке, выходившей в двух версиях, исполнили Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер.