Спектакль «Алиса в Зазеркалье» пройдёт онлайн

Театр «Мастерская Петра Фоменко» покажет спектакль «Алиса в Зазеркалье» в режиме онлайн. Показ пройдёт на платформе «Учи.ру».
Трансляция будет проводиться 10 мая в 15:00 мск, после чего в течение 24 часов
«Алиса в Зазеркалье» режиссёра Ивана Поповски — первая постановка для детей в «Мастерской Петра Фоменко». В ожидании показа зрители смогут поучаствовать в конкурсе костюмов и рисунков по мотивам произведения.
Как писал NEWS.ru, королевский национальный театр Великобритании проводит трансляцию спектакля «Франкенштейн». Главные роли в постановке, выходившей в двух версиях, исполнили Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер.
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