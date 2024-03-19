«Совсем окаменела»: невестка Ширвиндта вспомнила первую встречу с артистом Невестка Ширвиндта рассказала, как артист «прикрикнул» на нее на первой встрече

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Невестка народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта Анастасия Ширвиндт в своем блоге вспомнила первую встречу с актером. Девушка призналась, что, увидев его, «окаменела».

Миша привел меня знакомиться с вами в квартиру на Котельнической набережной. Я тогда совсем окаменела от зажима, и вы, игнорируя все церемонности, прикрикнули на меня: «Ну чего стоишь жмешься? Сервируй давай. Тут — рюмки, тут — бутылки...» — сообщила в принадлежащей компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) соцсети Анастасия Ширвиндт.

По ее словам, Александр Ширвиндт обращался с людьми таким образом, что они чувствовали себя любимыми, интересными, ценными и значимыми. Так артист говорил со всеми.

Анастасия Пономарева в 2019 году вышла замуж за Михаила Ширвиндта, сына артиста, который старше нее на 32 года. В соцсетях она признавалась, что сама купила обручальное кольцо и на роспись пришла в комбинезоне, поскольку не желала следовать традиционным стереотипам.

Девушка отмечала, что их супружество не одобряли окружение и родственники из-за большой разницы в возрасте. Однако Анастасия решила прислушаться к своему сердцу, и психотерапия помогла ей справиться с негативными эмоциями и изменить свое восприятие таких высказываний.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни в московской больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. На церемонии прощания народный артист РСФСР Геннадий Хазанов рассказал, что, помимо дней рождения друзей, любимым праздником усопшего было 1 апреля.

Оказывается, Александр Ширвиндт любил в этот день разыгрывать публику. Например, однажды в театре он устроил лотерею среди зрителей. Победителю принесли огромный куль. Зритель распаковал его и с изумлением обнаружил собственное пальто.