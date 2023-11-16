Театр «Современник» покажет свою интерпретацию пьесы Мориса Метерлинка «Чудо святого Антония». Режиссер Александр Назаров пообещал, что спектакль будет легким, ироничным и понятным зрителю. Он определил жанр спектакля как мистический фарс. Премьера спектакля состоится 17 ноября на Другой сцене.
Мы с вами — позитивисты. Из нас никто в чудо не верит. Нам привили мысль, что мы живем в материальном мире и чудес не бывает. Но со временем я начал понимать, что это не совсем так. Перефразируя всем известное, скажу: я не верю в чудо, я знаю, что оно есть. Пусть этот спектакль станет легким, ироничным и понятным разговором на очень серьезную тему, — заявил Назаров.
Пьеса рассказывает об умершей старой женщине, чьи родственники уже успели поделить ее наследство. Внезапно перед ними появляется святой Антоний, который мешает планам родни. Спектакль сочетает в себе юмор, иронию, театральность и живую музыку. В пьесе задействованы актеры Евгений Косырев, Елена Миллиоти, Илья Древнов, Максим Разуваев, Виктор Тульчинский, Глеб Осипов, Кирилл Мажаров, Владимир Суворов, Рашид Незаметдинов, Владислав Ница, Марина Феоктистова и другие.
Ранее стало известно, что Театр имени Пушкина и Школа-студия МХАТ представят совместный спектакль «Лицей» по мотивам пьесы «Лицей. Девятый выпуск» Елены Исаевой о чести и цензуре. Премьерные показы постановки пройдут 20 и 21 ноября в филиале театра Пушкина в Сытинском переулке.