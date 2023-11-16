«Современник» покажет ироничную интерпретацию пьесы «Чудо святого Антония» «Современник» покажет ироничную интерпретацию пьесы «Чудо святого Антония»

Фото: Театр «Современник»

Сцена пьесы «Чудо святого Антония»

Театр «Современник» покажет свою интерпретацию пьесы Мориса Метерлинка «Чудо святого Антония». Режиссер Александр Назаров пообещал, что спектакль будет легким, ироничным и понятным зрителю. Он определил жанр спектакля как мистический фарс. Премьера спектакля состоится 17 ноября на Другой сцене.

Мы с вами — позитивисты. Из нас никто в чудо не верит. Нам привили мысль, что мы живем в материальном мире и чудес не бывает. Но со временем я начал понимать, что это не совсем так. Перефразируя всем известное, скажу: я не верю в чудо, я знаю, что оно есть. Пусть этот спектакль станет легким, ироничным и понятным разговором на очень серьезную тему, — заявил Назаров.

Фото: Театр «Современник» Сцена пьесы «Чудо святого Антония»

Пьеса рассказывает об умершей старой женщине, чьи родственники уже успели поделить ее наследство. Внезапно перед ними появляется святой Антоний, который мешает планам родни. Спектакль сочетает в себе юмор, иронию, театральность и живую музыку. В пьесе задействованы актеры Евгений Косырев, Елена Миллиоти, Илья Древнов, Максим Разуваев, Виктор Тульчинский, Глеб Осипов, Кирилл Мажаров, Владимир Суворов, Рашид Незаметдинов, Владислав Ница, Марина Феоктистова и другие.

Ранее стало известно, что Театр имени Пушкина и Школа-студия МХАТ представят совместный спектакль «Лицей» по мотивам пьесы «Лицей. Девятый выпуск» Елены Исаевой о чести и цензуре. Премьерные показы постановки пройдут 20 и 21 ноября в филиале театра Пушкина в Сытинском переулке.