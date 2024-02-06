«Современник» отменил спектакли по пьесе Улицкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский театр «Современник» отменил ближайшие показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Людмилы Улицкой, сообщили в пресс-службе театра. Они были запланированы на февраль и март, пишет РИА Новости.

У нас отменены спектакли «Потанцуем...» по пьесе Людмилы Улицкой, запланированные на 18 февраля и 23 марта, — приводит агентство слова представителя пресс-службы.

Ранее писательница в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что отправляла деньги на Украину. Также литератор сообщила, что ей не нравятся теракты, устроенные спецслужбами Украины на территории России, но она считает, что у Киева есть на это право.

После этого издательство АСТ приостановило выплаты гонораров писательнице. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе организации, решение последовало за признанием прозаика в финансовой поддержке Украины.

Позже лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал проверить Улицкую, а также режиссера Михаила Локшина на предмет финансирования ВСУ. Он уточнил, что направил соответствующую просьбу главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По его словам, в случае подтверждения этих данных конфискация их имущества станет первым шагом в защите национальных интересов.