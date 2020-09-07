Состоялась премьера спектакля Ивана Вырыпаева с Евгением Цыгановым

Прошла премьера нового фильма-спектакля Ивана Вырыпаева. Версию для сцены 6 сентября показали в театрально-культурном центре им. Всеволода Мейерхольда.
Постановку Вырыпаев создал по своей пьесе под названием UFO. На фестивале «Кинотавр» пройдёт премьера киноверсии фильма-спектакля, после чего его можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Okko,
Идея для пьесы пришла драматургу семь лет назад, когда он увидел статистику, согласно которой около 6 млн жителей Земли утверждают, что у них был прямой контакт с внеземной цивилизацией.
Главную роль исполнил Евгений Цыганов. В спектакле также задействованы Александр Алябьев, Иван Макаревич и Арина Маракулина. Сын Вырыпаева, Геннадий, выступил вторым режиссёром, писал NEWS.ru.
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