Состоялась премьера спектакля Ивана Вырыпаева с Евгением Цыгановым

https://static.news.ru/photo/7f910bc4-f128-11ea-bf9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/meyerhold

Прошла премьера нового фильма-спектакля Ивана Вырыпаева. Версию для сцены 6 сентября показали в театрально-культурном центре им. Всеволода Мейерхольда.

Постановку Вырыпаев создал по своей пьесе под названием UFO. На фестивале «Кинотавр» пройдёт премьера киноверсии фильма-спектакля, после чего его можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Okko, напоминает «Афиша Daily».

Идея для пьесы пришла драматургу семь лет назад, когда он увидел статистику, согласно которой около 6 млн жителей Земли утверждают, что у них был прямой контакт с внеземной цивилизацией.

Главную роль исполнил Евгений Цыганов. В спектакле также задействованы Александр Алябьев, Иван Макаревич и Арина Маракулина. Сын Вырыпаева, Геннадий, выступил вторым режиссёром, писал NEWS.ru.