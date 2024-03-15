Составлен список крылатых фраз и афоризмов Александра Ширвиндта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Актер и режиссер Александр Ширвиндт на 90-м году жизни скончался в больнице после тяжелой болезни. Какие яркие цитаты и афоризмы остались после художественного руководителя Театра сатиры?

Что говорил Александр Ширвиндт о жизни и душе

Режиссер полагал, что способности и возможности человека заложены от природы.

«В жизни главное — это упертость, маниакальная упертость. Хотя будущее человека определит генетика. Я уверен, что воспитание, образование — ерунда. Все зависит от того, что в тебе заложено», — заявлял Ширвиндт.

В силу этого лучшее, чего может добиться человек, — это душевный покой.

«Смысл существования — в душевном покое и отсутствии невыполненных обязательств. Но обязательства все время нахлестывают. Кажется: вот это сделаешь и это — а дальше покой и тишина. Нет, появляются новые», — сокрушался режиссер.

Поэтому человеку приходится многое пропускать через себя.

«Человеческая душа — как самогонный аппарат: заливается туда всякая гадость, а выходит настоящий эликсир!» — высказывался Ширвиндт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт

Что Ширвиндт говорил о России

Пережив период масштабных социальных катастроф в 1990-е годы в России, Ширвиндт критически относился к обществу.

«Россия — страна недоразвитого социализма и недоделанного капитализма», — иронизировал режиссер.

По его словам, вокруг сильно деградировали «вечные понятия».

«Сегодня полностью девальвированы вечные понятия: если „авторитет“ — то только криминальный, если „лидер“ — то лишь политический. Раньше мы неслись к коммунизму, теперь — к обогащению. И то и другое — призраки. Кругом бутики пооткрывали, мюзиклы ставим. Во всем на российскую действительность нанизана западная вторичность. И чем дороже, тем вторичнее», — отмечал режиссер.

Ширвиндт предостерегал от чрезмерного стремления к богатству и полагал, что оно полезно только для тех, кто к нему готов.

«Один мой знакомый, чуть моложе меня, но уже с четырьмя инфарктами и одышкой, построил дом, шесть лет в нем живет и никогда не был на втором этаже — не может подняться. А у него четыре этажа. Потому что сосед построил трехэтажный дом — значит, ему нужно выше. Это психология абсолютной неподготовленности к богатству», — отмечал режиссер.

Также он призывал не концентрироваться на наградах и почестях, которыми могут жаловать люди.

«Вообще, как говорила моя соседка по дому [Фаина] Раневская, все ордена, грамоты и звания — это похоронные принадлежности», — говорил артист.

Что говорил Александр Ширвиндт о цитатах

С чужими мыслями режиссер также призывал обращаться осторожно.

«Книги обязательно надо читать. Главное — не выписывать понравившиеся цитаты. Потом такие цитаты создают ощущение, что это твои мысли», — иронизировал театральный деятель.

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