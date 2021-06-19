Сосед рассказал о странных последних днях актёра Андрея Егорова

https://static.news.ru/photo/7a280fb0-d0bc-11eb-b8f6-96000091f725_660.jpg Андрей Егоров Фото: .instagram.com/teatr_armii/

Сосед актёра Андрея Егорова, скоропостижно умершего в 51 год, рассказал о странностях в последние дни жизни звезды «Смерша» и «Оптимиста». Оказывается, искать актёра начали за неделю до его кончины: он заливал квартиру соседей, сообщает Пятый канал.

Егорову оставляли записки, к нему приходил сантехник, его искали диспетчеры аварийной службы.

В прошлую пятницу мою маму увезли, приехал я где-то в среду. Где-то, наверное, в четверг, приблизительно, приходит сантехник. Он говорит: «Соседа видишь?» Я говорю: «Нет, соседа я вообще даже не знаю». Он говорит: «Он, по-моему, заливает кого-то». Потом диспетчерская мне звонила, говорит: «Сосед не знаете где?» Я говорю, что даже телефон не знаю его, — рассказал мужчина.

По словам соседа, актёр шумных компаний не водил и не выпивал. Никто из других соседей на него не жаловался и всегда считали адекватным.

Андрей Егоров умер 17 июня, причины его смерти пока не сообщаются. Прощание с актёром пройдёт 19 июня в 11:00, место пока не определено.

Егоров известен зрителю по таким сериалам, как «Оптимист», «Смерш», «Время танцора» и другие.

Как сообщалось ранее, актёр Андрей Егоров, известный публике по фильмам «Смерш», «Жених», «Оптимист», скоропостижно умер на 52-м году жизни. Причина смерти заслуженного артиста России не называется, сообщение о кончине актёра появилось на сайте Центрального академического театра Российской Армии.