Сосед рассказал о странных последних днях актёра Андрея Егорова

Сосед актёра Андрея Егорова, скоропостижно умершего в 51 год, рассказал о странностях в последние дни жизни звезды «Смерша» и «Оптимиста». Оказывается, искать актёра начали за неделю до его кончины: он заливал квартиру соседей, сообщает Пятый канал.
Егорову оставляли записки, к нему
В прошлую пятницу мою маму увезли, приехал я где-то в среду. Где-то, наверное, в четверг, приблизительно, приходит сантехник. Он говорит: «Соседа видишь?» Я говорю: «Нет, соседа я вообще даже не знаю». Он говорит: «Он, по-моему, заливает кого-то». Потом диспетчерская мне звонила, говорит: «Сосед не знаете где?» Я говорю, что даже телефон не знаю его, — рассказал мужчина.
По словам соседа, актёр шумных компаний не водил и не выпивал. Никто из других соседей на него не жаловался и всегда считали адекватным.
Андрей Егоров умер 17 июня, причины его смерти пока не сообщаются. Прощание с актёром пройдёт 19 июня в 11:00, место пока не определено.
Егоров известен зрителю по таким сериалам, как «Оптимист», «Смерш», «Время танцора» и другие.
Как сообщалось ранее, актёр Андрей Егоров, известный публике по фильмам «Смерш», «Жених», «Оптимист», скоропостижно умер на 52-м году жизни. Причина смерти заслуженного артиста России не называется, сообщение о кончине актёра появилось на сайте Центрального академического театра Российской Армии.