СМИ сообщили, что Галкин станет актёром МХАТ

Телеведущий Максим Галкин вслед за певицей Ольгой Бузовой решился играть на сцене Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ), пишет «Газета.Ru».
Источник, близкий к театру, заявил СМИ, что Бузова была лишь началом.
Ольга Бузова, я так понимаю, это первая ласточка. Там уже Максим Галкин что-то репетирует в пьесе под названием «Хлорофилия», — сказал инсайдер.
Премьера намечена на осень 2021 года. Спектакль ещё в мае был анонсирован худруком МХАТ имени Горького Эдуардом Бояковым, однако об участии в нём Галкина никто не сообщал.
В пресс-службе МХАТа в свою очередь сказали, что главная роль «Хлорофилии» пока свободна, и информация про Галкина — слух.
В четверг, 10 июня, на сцене Московского художественного академического театра имени Горького состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» режиссёра Ренаты Сотириади. Главные роли исполнили Георгий Иобадзе (Иосиф Сталин), заслуженный артист РФ Максим Дахненко (Сильвестр Ломджария, руководитель группы рабочих) и Амина Синагатуллина (Наташа, дочь Ломджарии). Звездой постановки стала исполнительница и телеведущая Ольга Бузова, которая предстала в образе певицы, оказавшейся в итоге шпионкой, Бэллы Шанталь. Корреспондентам NEWS.ru удалось в числе первых увидеть экс-ведущую «Дома-2» на сцене одного из главных театров страны.