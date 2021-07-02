СМИ сообщили, что Галкин станет актёром МХАТ

Телеведущий Максим Галкин вслед за певицей Ольгой Бузовой решился играть на сцене Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ), пишет «Газета.Ru».

Источник, близкий к театру, заявил СМИ, что Бузова была лишь началом.

Ольга Бузова, я так понимаю, это первая ласточка. Там уже Максим Галкин что-то репетирует в пьесе под названием «Хлорофилия», — сказал инсайдер.

Премьера намечена на осень 2021 года. Спектакль ещё в мае был анонсирован худруком МХАТ имени Горького Эдуардом Бояковым, однако об участии в нём Галкина никто не сообщал.

В пресс-службе МХАТа в свою очередь сказали , что главная роль «Хлорофилии» пока свободна, и информация про Галкина — слух.