СМИ Гармаш требовал миллион за работу в «Современнике»

https://static.news.ru/photo/3f678e3c-dd01-11ea-9d95-fa163e074e61_660.jpg Сергей Гармаш Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новая версия ухода Сергея Гармаша из «Современника» появилась в театральной Москве. По слухам, актёр требовал с худрука Виктора Рыжакова миллион рублей за работу в театре, в чём ему и было отказано.

Рыжаков возглавил театр после смерти Галины Волчек, хотя она видела своим преемником только Гармаша. Но к её воле никто не прислушался. Гармаш же был согласен работать в «Современнике» за миллион рублей , пишет «Собеседник».

В итоге актёр ушёл, а остальные его коллеги ждут, когда уйдёт Рыжаков. Есть слух, что Рыжакова назначили худруком для того, чтобы вовсе закрыть театр. Что он планирует ставить, неизвестно. Но ясно, что с уходом Гармаша и Ефремова выручка театра заметно снизится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что некогда очень популярный театр «Современник» ныне слывёт кузницей политического диссидентства, коллективом активных оппозиционных подписантов и исключительно рукопожатных деятелей с «хорошей генетикой». Чего стоят призывы Лии Ахеджаковой, адресованные нынешнему режиму, постоянно каяться за всё содеянное.