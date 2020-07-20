Смехова, Гребенщикова и Линдт вступят в труппу МХАТ им. Горького

Российские актрисы Алика Смехова, Алиса Гребенщикова и Ирина Линдт войдут в состав артистов МХАТ им. Горького. Они будут задействованы в премьерном спектакле «Некурортный роман».
Линдт также исполнит главную роль в постановке «Красный Моцарт»,
Смехова и Гребенщикова уже имеют опыт сотрудничества с театром. Обе артистки снимались в проектах телеканала «МХАТ ГОВОРИТ!». Гребенщикова также состояла в труппе МХАТа в течение двух лет.
Ирина Линдт, Алиса Гребенщикова и Алика Смехова <...> уже репетируют в новом спектакле «Некурортный роман», премьера которого состоялась зимой 2020 года в рамках XIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, МХАТ им. Горького прокомментировал ситуацию с актёром Александром Домогаровым, чью роль в одном из спектаклей Кончаловского отдали Гоше Куценко. Как отметили в театре, артист сам не продлил договор несмотря на то, что ему были отправлены соответствующие документы.
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