Следом за SHAMAN о гордости быть русскими расскажут в театре Армии В театре Армии рассказали о планах на сезон: выступления в местах боевых действий и патриотические спектакли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cбор коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Театр Российской армии возобновил работу после летнего отпуска уже в августе, но труппу по случаю начала сезона решили собрать только сейчас. Политические события изменили повестку многих культурных институций, но театра Армии — больше всех. Актеры приезжали в места дислокации Вооруженных сил России, в госпитали, дома культуры ЛНР и ДНР. Такой же вектор сохранится и в новом 93-м сезоне. Подробные планы объявил директор театра Иван Чурсин.

Хочу всех поздравить с началом нового театрального сезона и поблагодарить за активную гражданскую позицию. Спасибо, что все как один принимаете участие в культурном обслуживании мест дислокации военнослужащих России, — начал традиционный сбор труппы директор театра Армии Иван Чурсин.

Из важных новостей — возвращение в коллектив народного артиста России Валерия Абрамова, который до этого проработал в театре Армии 49 лет.

В планах у руководства шесть постановок и активная гастрольная деятельность в местах боевых действий. Судя по словам заместителя директора департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Леонида Балясникова, основный фронт работы артистов пройдет именно на выезде, а не на родной сцене. Хотя исполняющий обязанности главного режиссера Андрей Бадулин явно был с этим не согласен и призвал руководство дать актерам заниматься своими непосредственными обязанностями. А именно — спектаклями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель директора департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Леонид Балясников на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Тем не менее в новом сезоне зрители увидят несколько классических названий. Это «Женитьба» Николая Гоголя в постановке Юрия Маковского с Ольгой Богдановой и Артемом Каминским в главных ролях, «Король Лир» Уильяма Шекспира в постановке Андрея Бадулина с Вячеславом Разбегаевым и Сергеем Колесниковым в главных ролях, а также «Маскарад» Лермонтова. Хрестоматийное произведение классика поставит Нина Чусова. Сейчас она проводит кастинг актеров, но уже известно, что главную роль в нем сыграет приглашенная звезда Александр Домогаров. Это уже не первая их совместная работа: в театре Моссовета с успехом идет «Ричард III».

Кроме того, театр Армии планирует выпустить несколько спектаклей с патриотическим уклоном. На Малой сцене заканчиваются репетиции документальной постановки «Вы должны это видеть» по книге Владимира Тихвинского и воспоминаниям актеров театра Российской армии, выступавших в составе концертных фронтовых бригад в период Великой Отечественной войны.

Это спектакль о нашем театре, о наших артистах, поэтому он особенно значим для нас, — рассказала заместитель директора по развитию Милена Авимская.

Подарком для зрителей станет спектакль «Грани» в постановке режиссера кинофильмов «Небо» и «Ржев» Игоря Копылова. По словам руководства театра, они довольно долго вели переговоры, но в конечном итоге сформировали главный посыл будущего спектакля.

Идея спектакля состоит в том, что все мы русские. Мы можем быть великими и простыми. И режиссёр хочет, чтобы каждый из этого зала вышел с мыслью, что он гордится быть русским, — подытожила Авимская.

У театра есть немало проблем в техническом плане, но пока нет возможности начать масштабный ремонт помещений. Однако, по словам Леонида Балясникова, частичного переоборудования службы все же дождутся.