Театр Российской армии возобновил работу после летнего отпуска уже в августе, но труппу по случаю начала сезона решили собрать только сейчас. Политические события изменили повестку многих культурных институций, но театра Армии — больше всех. Актеры приезжали в места дислокации Вооруженных сил России, в госпитали, дома культуры ЛНР и ДНР. Такой же вектор сохранится и в новом 93-м сезоне. Подробные планы объявил директор театра Иван Чурсин.

Хочу всех поздравить с началом нового театрального сезона и поблагодарить за активную гражданскую позицию. Спасибо, что все как один принимаете участие в культурном обслуживании мест дислокации военнослужащих России, — начал традиционный сбор труппы директор театра Армии Иван Чурсин.

Из важных новостей — возвращение в коллектив народного артиста России Валерия Абрамова, который до этого проработал в театре Армии 49 лет.

В планах у руководства шесть постановок и активная гастрольная деятельность в местах боевых действий. Судя по словам заместителя директора департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Леонида Балясникова, основный фронт работы артистов пройдет именно на выезде, а не на родной сцене. Хотя исполняющий обязанности главного режиссера Андрей Бадулин явно был с этим не согласен и призвал руководство дать актерам заниматься своими непосредственными обязанностями. А именно — спектаклями.

Заместитель директора департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Леонид Балясников на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезонаФото: Сергей Булкин/NEWS.ruЗаместитель директора департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Леонид Балясников на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Тем не менее в новом сезоне зрители увидят несколько классических названий. Это «Женитьба» Николая Гоголя в постановке Юрия Маковского с Ольгой Богдановой и Артемом Каминским в главных ролях, «Король Лир» Уильяма Шекспира в постановке Андрея Бадулина с Вячеславом Разбегаевым и Сергеем Колесниковым в главных ролях, а также «Маскарад» Лермонтова. Хрестоматийное произведение классика поставит Нина Чусова. Сейчас она проводит кастинг актеров, но уже известно, что главную роль в нем сыграет приглашенная звезда Александр Домогаров. Это уже не первая их совместная работа: в театре Моссовета с успехом идет «Ричард III».

Кроме того, театр Армии планирует выпустить несколько спектаклей с патриотическим уклоном. На Малой сцене заканчиваются репетиции документальной постановки «Вы должны это видеть» по книге Владимира Тихвинского и воспоминаниям актеров театра Российской армии, выступавших в составе концертных фронтовых бригад в период Великой Отечественной войны.

Это спектакль о нашем театре, о наших артистах, поэтому он особенно значим для нас, — рассказала заместитель директора по развитию Милена Авимская.

Подарком для зрителей станет спектакль «Грани» в постановке режиссера кинофильмов «Небо» и «Ржев» Игоря Копылова. По словам руководства театра, они довольно долго вели переговоры, но в конечном итоге сформировали главный посыл будущего спектакля.

Идея спектакля состоит в том, что все мы русские. Мы можем быть великими и простыми. И режиссёр хочет, чтобы каждый из этого зала вышел с мыслью, что он гордится быть русским, — подытожила Авимская.

У театра есть немало проблем в техническом плане, но пока нет возможности начать масштабный ремонт помещений. Однако, по словам Леонида Балясникова, частичного переоборудования службы все же дождутся.

Cбор коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cбор коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Алина Покровская на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Покровская на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Cбор коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cбор коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Людмила Чурсина на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людмила Чурсина на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Андрей Бадулин на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Бадулин на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Cбор коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cбор коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Валерий Абрамов на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Абрамов на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Директор Центрального академического театра Российской армии Иван Чурсин на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Центрального академического театра Российской армии Иван Чурсин на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Андрей Бадулин на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Бадулин на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Заместитель директора департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Леонид Балясников на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Леонид Балясников на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Cбор коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cбор коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Cбор коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cбор коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Александр Богданов на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Богданов на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Вячеслав Разбегаев на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Разбегаев на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Cбор коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cбор коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Ольга Богданова на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Богданова на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Валерий Абрамов и Вячеслав Разбегаев на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Абрамов и Вячеслав Разбегаев на сборе коллектива Центрального академического театра Российской армии перед открытием 93-го сезона

 