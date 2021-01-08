Скончался худрук Русского академического драмтеатра Михаил Рабинович

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Художественный руководитель Русского академического драматического театра Михаил Рабинович скончался в Уфе. Об этом сообщила глава Минкульта Башкирии Амина Шафикова.

Отпускать всегда тяжело... Большая утрата... Дорогой Михаил Исакович — наставник, старший товарищ, друг... Целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом, — написала Шафикова на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Михаил Рабинович родился 23 августа 1940 года, заслуженный деятель искусств РФ и Башкирии, в 2015 году он был удостоен Ордена Дружбы народов — государственной награды Башкортостана.

Рабинович закончил Уфимский авиационный институт, где во время учёбы стал одним из организаторов студенческого театра, который был популярен в республике и за её пределами. Позже поступил в театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1984 года работал главным режиссёром Русского академического драматического театра в столице республике, с 1998 года — художественный руководитель.

Как сообщал NEWS.ru, народный артист России актёр Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме «Человек-амфибия», скончался 2 января в возрасте 80 лет.