«Живых всё меньше»: скончался Валентин Гафт

12 декабря в возрасте 85 лет умер актёр театра и кино, режиссёр, писатель и поэт Валентин Гафт. Всю свою жизнь он посвятил служению искусству.

Свою первую небольшую роль в кино Гафт сыграл в 1956 году в фильме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте».

В 1957-м состоялся дебют Гафта на сцене Театра имени Моссовета. В течение следующих 12 лет он участвовал в различных постановках Московского драматического театра на Малой Бронной, Московского театра сатиры, Московского государственного театра имени Ленинского комсомола (Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»).

С 1969-го по 2020 год Гафт был актёром Московского театра «Современник», в котором сыграл множество ярких ролей — Рахлина в «Коте домашнем средней пушистости», городничего в «Ревизоре», Хиггинса в «Пигмалионе» и других.

Среди самых известных киноработ мэтра — председатель гаражного кооператива Сидорин в трагикомедии «Гараж», Аполлон Сатанеев в комедии «Чародеи», Павел Иконников в детективе «Визит к Минотавру», присяжный в драме «12». Всего он сыграл более ста ролей.

Гафт был представителем уходящего поколения выдающихся советских актёров и режиссёров. В одном из стихотворений мастера есть такие строчки: «Живых всё меньше в телефонной книжке, звенит в ушах смертельная коса, стучат всё чаще гробовые крышки, чужие отвечают голоса».

О том, каким был Гафт в жизни, в кино и на сцене, — в фотогалерее NEWS.ru.

Кадр из фильма «Гараж» kinopoisk.ru Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово...» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Фуэте» Vyacheslav Panov/Global Look Press Кадр из фильма «Чародеи» kinopoisk.ru Genrietta Peryan/Global Look Press Кадр из фильма «Эзоп» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Ночные забавы» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Жизнь и приключения Мишки Япончика» kinopoisk.ru Vyacheslav Panov/Global Look Press Валентин Гафт Genrietta Peryan/Global Look Press