Скончался актер Александринского театра Кошелевич

Фото: alexandrinsky.ru

Иосиф Кошелевич

Актер Александринского театра в Санкт-Петербурге Иосиф Кошелевич скончался на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба театра. За годы работы на сцене Кошелевич сыграл более 30 ролей, став мастером эпизодических образов.

Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября 2023 года на 75-м году жизни скончался артист Иосиф Иосифович Кошелевич. Служению Александринской сцене он посвятил почти 35 лет свой творческой биографии, в труппу Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина был принят в 1989 году, — говорится в сообщении.

В октябре стало известно о смерти российского актера, каскадера и постановщика трюков Станислава Потапова. Артист известен по ролям в фильмах и сериалах «Последний герой», «Классные мужики», Next. Как каскадер он участвовал в съемках «Хироманта», «Синдрома Феникса», «Медного солнца», «Пестрых сумерек» и других проектах.

До этого появилась информация о смерти советского и российского актера Валентина Голубенко. Он умер на 83-м году жизни. В конце сентября Голубенко был экстренно госпитализирован в Москве с дисциркуляторной энцефалопатией — прогрессирующим многоочаговым поражением головного мозга. Артист находился в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Отмечалось, что у него имеется ряд хронических заболеваний. По данным СМИ, Голубенко стало плохо ночью, в тот момент он находился в пансионате на лечении. Врачи до этого оперировали сосуды артиста на одной ноге, а во время реабилитации произошло воспаление в другой конечности.