Скончалась народная артистка РСФСР Галина Писаренко

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Народная артистка РСФСР Галина Писаренко

23 октября на 89-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Галина Писаренко, об этом сообщила пресс-служба Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко во «ВКонтакте». Причины и место смерти певицы не называются. Прощание с ней состоится 26 октября в здании Московской консерватории.

Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РФ, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог. <...> Это большая потеря для всех нас — почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких. Прощание состоится в фойе Большого зала Московской консерватории в среду, 26 октября, — говорится в сообщении театра.

Писаренко более 50 лет работала в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Уже в середине 1970-х годов она получила статус профессора в области преподавания вокала. В ее репертуаре значились произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки, Дмитрия Шостаковича, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Георга Фридриха Генделя и Эдварда Грига. Ее ученики неоднократно становились призерами престижных международных премий в области музыки.

В начале июня в возрасте 65 лет скончалась певица Джули Круз, которая записала саундтрек к культовому сериалу «Твин Пикс». О смерти артистки сообщил ее муж Эдвард Гриннан. Известно, что в 2018 году у Круз была диагностирована волчанка.

За свою жизнь певица успела записать четыре студийных альбома. Самой известной композицией является Falling, композитором которой выступил Анджело Бадаламенти. Именно данное произведение является саундтреком к знаменитому сериалу «Твин Пикс» Дэвида Линча. Джули Круз также исполнила песню для фильма Линча «Синий бархат» под названием Mysteries of Love.