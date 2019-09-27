Уличный спектакль-променад «Рейв#228», организованный Театром.doc, попытались сорвать сотрудники московской полиции, заподозрив его авторов в обороте наркотиков. Об этом сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Полиция пытается сорвать премьеру нашего спектакля о наркопотреблении и фальсификациях «Рейв#228». Полицейские пришли, сказали, что подозревают нас в обороте наркотиков, и пытаются увести нашего художника Константина Чаплия на досмотр, — написала Ненашева в
Позднее она обновила пост, отметив, что художника отпустили, после чего «спектакль пришлось продолжать на ходу».
Как указано на
Как писал News.ru, более 10 человек ворвались в Театр.doc в Москве во время спектакля о каминг-аутах «Выйти из шкафа». Они стали мешать актёрам и сорвали выступление.