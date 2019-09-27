https://static.news.ru/photo/e7f0212c-e21b-11e9-8e9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уличный спектакль-променад «Рейв#228», организованный Театром.doc, попытались сорвать сотрудники московской полиции, заподозрив его авторов в обороте наркотиков. Об этом сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.

Полиция пытается сорвать премьеру нашего спектакля о наркопотреблении и фальсификациях «Рейв#228». Полицейские пришли, сказали, что подозревают нас в обороте наркотиков, и пытаются увести нашего художника Константина Чаплия на досмотр, — написала Ненашева в Facebook .

Позднее она обновила пост, отметив, что художника отпустили, после чего «спектакль пришлось продолжать на ходу».

Как указано на сайте театра , зрители спектакля-променада гуляют по Москве и ищут «закладки». Таким образом его авторы решили привлечь внимание к проблемам наркопотребления и фальсификации дел по статье 228 УК России.

Как писал News.ru, более 10 человек ворвались в Театр.doc в Москве во время спектакля о каминг-аутах «Выйти из шкафа». Они стали мешать актёрам и сорвали выступление.