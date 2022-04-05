Шутки про Хаматову и шпилька Меньшикову: как вручали премию «Гвоздь сезона»

4 апреля в Театральном центре «На Страстном» наградили лауреатов ежегодной премии Союза театральных деятелей (СТД) «Гвоздь сезона». Главную премию — «Большой хрустальный гвоздь» — вдобавок к «Малому хрустальному гвоздю» получил спектакль Юрия Бутусова «Сын» (РАМТ). Однако ни самого режиссёра, ни других именитых лауреатов на юбилейной XX церемонии не оказалось. Спектакль Алвиса Херманиса «Горбачёв» с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым и вовсе сняли с награждения за пару дней до вручения. Подробности — в репортаже NEWS.ru.

Почему спектакль «Горбачёв» с Мироновым и Хаматовой исключили из списка лауреатов

Союз театральных деятелей раздаёт фирменные «Гвозди» уже двадцатый раз, и каждый по сложившейся традиции проходит в неформальной атмосфере творческого капустника. За полчаса до начала в небольшой зал «На Страстном» стали собираться театралы: актёры, режиссёры, завлиты, художники. Одни пришли за известной наградой, другие — ради праздного общения. СТД заранее объявляет лауреатов, поэтому основной интригой оставался только главный приз — «Большой хрустальный гвоздь» за лучший спектакль сезона-2021/2022.

В этом году экспертное жюри под председательством Александра Калягина выделило пять постановок: «Мольер, avec amour» режиссёра Сергея Газарова, (Московский театр Олега Табакова), «Ричард III» режиссёра Нины Чусовой (Государственный академический театр имени Моссовета), «Сын» Юрия Бутусова (Российский государственный академический молодёжный театр), «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» Дмитрия Крымова (московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко») и «Горбачёв» (Государственный Театр Наций) латышского режиссёра Алвиса Херманиса.

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссёр и актёр Андрей Житинкин Сергей Булкин/NEWS.ru Актёр Валерий Ярёменко Сергей Булкин/NEWS.ru Актёр Евгений Стеблов Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (РАМТ), режиссёр Алексей Бородин Сергей Булкин/NEWS.ru Актёр Евгений Стеблов Сергей Булкин/NEWS.ru Актёр Алексей Поляков во время демонстрации фрагмента спектакля «Мольер, avec amour» в постановке режиссёра Сергея Газарова Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры Кирилл Петров, Максим Амельченко, Алексей Поляков и Виталий Боровик (слева направо) во время демонстрации фрагмента спектакля «Мольер, avec amour» в постановке режиссёра Сергея Газарова Сергей Булкин/NEWS.ru Актёр Виталий Боровик во время демонстрации фрагмента спектакля «Мольер, avec amour» в постановке режиссёра Сергея Газарова Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры Кирилл Петров и Алексей Поляков (слева направо) во время демонстрации фрагмента спектакля «Мольер, avec amour» в постановке режиссёра Сергея Газарова Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры Кирилл Петров, Максим Амельченко и Алексей Поляков (слева направо) во время демонстрации фрагмента спектакля «Мольер, avec amour» в постановке режиссёра Сергея Газарова Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры Кирилл Петров, Максим Амельченко, Алексей Поляков и Виталий Боровик (слева направо) во время демонстрации фрагмента спектакля «Мольер, avec amour» Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров, получивший награду за постановку спектакля «Мольер, avec amour» Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров, получивший награду за постановку спектакля «Мольер, avec amour» Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Татьяна Матюхова, принявшая награду за спектакль «Сын» в постановке режиссёра Юрия Бутусова Сергей Булкин/NEWS.ru Актёр Валерий Ярёменко (в центре), принявший награду за спектакль «Ричард III» в постановке режиссёра Нины Чусовой Сергей Булкин/NEWS.ru В Театральном центре «На Страстном» прошла юбилейная XX премия Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона» Сергей Булкин/NEWS.ru В Театральном центре «На Страстном» прошла юбилейная XX премия Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона» Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако за два дня до церемонии СТД сообщил, что сократил список лауреатов до четырёх, вычеркнув спектакль «Горбачёв» из списка лауреатов. По официальной версии, решение обусловлено исключением постановки из репертуара театра, который, в свою очередь, сделал это в связи с открытым обращением режиссёра Алвиса Херманиса в соцсетях.

1 апреля он сказал, что настаивает на отмене спектакля «Рассказы Шукшина», намеченного на 4 апреля в Театре Наций, а также на «немедленном удалении своего имени с афиши». Требование касается и спектакля «Горбачёв». Накануне церемонии председатель СТД Александр Калягин подтвердил , что ознакомился с сообщением Херманиса и передал решение по премии своим замам.

Во время церемонии пресс-служба СТД подтвердила обозревателю NEWS.ru, что не ждёт на вручении никого из Театра Наций и что исключение «Горбачёва» из списка лауреатов вызвано сложной общественно-политической повесткой. Директор театра Мария Ревякина и художественный руководитель Евгений Миронов, который задействован в главной роли спектакля Херманиса, от комментариев воздержались. Представитель Театра Наций сказал, что объяснять ситуацию должен СТД, который сначала номинировал «Горбачёва», а потом отозвал своё решение.

Михаил Сергеевич – Евгений Миронов и Раиса Максимовна – Чулпан Хаматова, спектакль «Горбачёв» theatreofnations.ru

Как бы ни хотелось видеть на театральном празднике главных действующих лиц, за «гвоздями», в основном, пришли исполнители вторых ролей и завлиты. Не было ни триумфатора сезона Юрия Бутусова, ни Дмитрия Крымова, который в данный момент выпускает спектакль в Филадельфии, ни Нины Чусовой и Александра Домогарова, сыгравшего главную роль в номинированном спектакле «Ричард III». Исключением стал только худрук Театра сатиры Сергей Газаров, который вместе с небольшой группой артистов получил «Малый хрустальный гвоздь» за «Мольер, avec amour».

Союз театральных деятелей представил заместитель Александра Калягина актёр Евгений Стеблов. Он отметил, что как коренной москвич делает это «с душевной теплотой». Среди гостей были режиссёр Андрей Житинкин и актёр Валерий Ярёменко.

Перед входом в зал гостей встречала замысловатая выставка пятилитровых банок, в каждой из которых отражалось то или иное театральное событие. Например, в одной стеклянной таре находились две разные по плотности жидкости, а над ними — надписи «Театр Моссовета» и «Театр МОСТ», намекающие о нашумевшем слиянии культурных институций. В другой — налитая до половины вода и надпись «Слёзы артистов репертуарного театра». В третьей — изображение главной театральной премии «Золотая маска» с подписью «Какая-то по счёту маска Бутусова», намекающей на то, что режиссёр может их уже в банках солить.

Артисты «Ленкома» попросили назначить нового худрука театра

За эти аккуратные шпильки в адрес театралов, а также за всю юбилейную церемонию отвечали артисты театра «Ленком» Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров, более известные как квартет «Заячий стон». Сначала ребята обезопасили себя дисклеймером в духе «все совпадения с реальными личностями и событиями не случайны» и «всё сказанное является исключительно мнением авторов». А потом жёстко и недвусмысленно за час прошлись по всем событиям в культурном и общественно-политическом мире России.

Квартет появился на сцене в белых балетных пачках под отрывок из телезаписи «Лебединого озера», а затем перешёл к остротам. Например, «объявил», что по новым негласным театральным правилам «нельзя уезжать в Латвию» или в каждый театр надо первым делом запускать режиссёра Молочникова вместо кошки (спектакли режиссёра Александра Молочникова идут почти во всех столичных театрах. — NEWS.ru), а ещё, если хочешь сделать «дорого и красиво — позови Лепажа». Те, кто видел «Мастера и Маргариту» в постановке знаменитого канадца, оценили дороговизну декораций и количество спонсоров спектакля.

Артисты театра «Ленком» Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров Сергей Булкин/NEWS.ru

Не обошли вниманием и недавний скандал режиссёра Олега Долина с худруком Театра им. Ермоловой Олегом Меньшиковым, заочный спор которых был стилизован артистами под переписку Татьяны Лариной и Евгения Онегина; актёра Александра Домогарова с худруком Театра им. Моссовета Евгением Марчелли; долгострой Константина Райкина (здание возглавляемого им театра «Сатирикон» находится на реконструкции с 2015 года. — NEWS.ru). А также высокие цены на билеты, в буфете и ресторане «Корш» в Театре Наций. Впрочем, ему актёры «Заячьего стона» предложили переименоваться в Театр одной нации, а Театру Европы Льва Додина и вовсе «предрекли» скорее закрытие.

Сценарий был написан заранее, поэтому скетч про Хаматову и Миронова убирать не стали. Напротив, отметили, что Театр Наций — самый дорогой из всех. Настолько дорогой, что в нём работают два очень дорогих артиста: Евгений Миронов и та, чьё имя актёры специально не называли, подразумевая Чулпан Хаматову. А ещё в Театре Наций есть собственный космонавт (Юлия Пересильд).

Ближе к финалу «Заячий стон» воззвал к министерствам и уполномоченным по кадровым вопросам, чтобы в «Ленкоме» тоже появился свой художественный руководитель, «а то во всех театрах есть кроме нашего!». Артисты даже спели сатирическую оду директору и худруку в одном лице Марку Варшаверу.

А закончился капустник идеей объединить все театры буквой «Г» — то есть «государственный». Но, по мнению авторов сценария вечера, «в этом „г“ они себя и утопят».