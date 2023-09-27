SHOT: форточник ограбил худрука театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева SHOT: из квартиры худрука «Русского балета» Гордеева вынесли пять млн рублей

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Вячеслав Гордеев

Telegram-канал SHOT сообщает об ограблении художественного руководителя театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева. По его информации, вор вынес из квартиры балетмейстера в подмосковном Королеве почти пять млн рублей наличными.

По данным SHOT, вор пробрался к 75-летнему Гордееву днем 26 сентября. Как пишет канал, дом худрука «Русского балета» оборудован системой видеонаблюдения, но камеры не работали. Грабитель отжал пластиковое окно и после обыска квартиры нашел в шкафу один млн рублей и $40 тысяч. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Гордеев больше 40 лет руководит театром «Русский балет», является лауреатом многих наград и обладателем ряда званий. Как отмечает канал, в начале сентября звезду балета и танцовщика Большого театра золотой эпохи удостоили ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее в Москве обокрали народную артистку Юлию Рутберг. СМИ писали, что злоумышленники взломали замок и вынесли из ее квартиры на Садовом кольце почти три миллиона рублей наличными. Дома никого не было, сама Рутберг находилась на гастролях, о чем, предположительно, знали грабители.