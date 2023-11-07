SHOT: дочь актера «Бриллиантовой руки» Светлана Пиньковская умерла в Москве

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Telegram-канал SHOT сообщил, что певица и актриса эстрадного театра «Эрмитаж» Светлана Пиньковская скончалась в Москве на 99-м году жизни. Ее отец актер Георгий Светлани сыграл эпизодическую роль помощника управдома в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Как пишет SHOT, артистку обнаружила мертвой в ее квартире в Бескудниковском районе внучка, с лета у женщины было несколько инфарктов, и это стало причиной смерти.

Пиньковская работала в театре и выступала с женским эстрадным оркестром под псевдонимом Светланова. Также она преподавала музыку.

28 октября стало известно о кончине внучки писателя Максима Горького актрисы Дарьи Пешковой, ушедшей из жизни в возрасте 96 лет. Пешкова родилась в Италии, откуда вместе с семьей переехала в Россию, где после окончания Второй мировой войны поступила в Театральное училище имени Щукина. Артистка проработала в театре почти 75 лет и успела сыграть на сцене около полусотни ролей.

21 октября скончалась советская актриса и режиссер заслуженная артистка России Лидия Дымова. Ей было 86 лет, из которых 60 лет она посвятила служению театру. В репертуаре Дымовой в том числе были главные роли в пьесах «Три сестры», «Отцы и дети» и «Приключения Буратино».