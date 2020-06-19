Ширвиндт ответил на сообщения об уходе с поста худрука Театра сатиры

https://static.news.ru/photo/041b9056-b206-11ea-be3b-fa163e074e61_660.jpg Александр Ширвиндт Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал информацию о возможном уходе с поста.

Я не знаю про эту информацию, мы сейчас в отпуске, начинаем в августе только, тогда только будет ясна наша жизнь, — заявил он РБК.

Ранее стало известно, что 85-летний Ширвиндт покинет пост, но останется в почётной должности президента театра. Худруком вместо него может стать режиссёр Сергей Газаров.

Сам Газаров в интервью изданию отметил, что ничего об этом не слышал. Этот вопрос, по его словам, лучше уточнить у Ширвиндта.

Я же не сам себя назначаю, кто-то же должен меня назначать. Александр Анатольевич лучше знает. Пока я там буду ставить только спектакль по Салтыкову-Щедрину, пока у меня никакой другой информации нет, — подчеркнул он.

Худрук «Сатиры» окончил Щукинское театральное училище в 1956 году. В Театр сатиры он пришёл работать в 1970 году после театра им. Ленинского Комсомола и «Мосфильма», а в 2000 году возглавил его. В 1989 году Ширвиндту было присвоено звание народного артиста РСФСР, он также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Слухи о том, что Ширвиндт может уйти с поста худрука, появляются не первый раз. В феврале он сам заявлял, что покинет должность из-за преклонного возраста. Что касается преемника, то, по словам Ширвиндта, он никого назначить не может и не станет этого делать. Артист объяснил это тем, что театр «не частная лавочка». Позже в Театре сатиры опровергли эти сообщения, писал NEWS.ru.