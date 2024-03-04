Сериалы, театр, «Дом отдыха «Ягодка»: каким запомнят Георгия Николаева

Фото: t.me/Nikolaevactor

Георгий Николаев

Заслуженный актер Карелии Георгий Николаев, исполнивший одну из ролей в «Улицах разбитых фонарей», скончался 3 марта. Что с ним случилось, известно ли что-то о последних днях актера, какими работами он запомнился?

Что случилось с Георгием Николаевым

О смерти актера сообщил его коллега Анатолий Краснопивцев на своей странице во «ВКонтакте». Он рассказал, что Николаев неожиданно для всех скончался в возрасте 53 лет.

«Тело нашли вчера в квартире, где он жил. Причины неизвестны. Когда случилась эта трагедия — тоже пока неизвестно», — рассказал Краснопивцев.

По словам мужчины, смерть Николаева стала шоком для близких, поскольку актер был «неисправимым оптимистом, мечтающим, строящим планы, надеющимся на светлое завтра». О том, как прошли его последние дни, информации нет.

Актер последние свои годы прожил в Москве. Как сообщил Краснопивцев, похоронить его собираются в родном Петрозаводске. Коллега призвал помочь матери Георгия собрать денег на похороны.

Фото: t.me/Nikolaevactor Георгий Николаев

Где играл Георгий Николаев

Актер известен по многочисленным ролям в кино и телесериалах, прежде всего детективных. Он стал активно сниматься после 2016 года, когда сыграл в эпизоде в «Улицах разбитых фонарей — 15». Появлялся в таких сериалах, как «Крепкие орешки» (2019), «Невский. Тень архитектора» (2019), «Свои-3» (2020), медицинских драмах «Красная зона» (2021), «Спасская. Новые серии» (2022) и «Доктор Краснов» (2023). Фильмы, в которых он снимался, продолжают выходить: в 2024 году вышел сериал «Как Деревянко Ломоносова играл».

При этом главной работой в жизни Николаева был театр. Он с 1996 года работал в театре драмы Республики Карелия «Творческая мастерская» и в 2012 году получил звание заслуженного актера республики. После 2019 года актер перешел в Московский областной ТЮЗ.

В 2017 году Николаев получил приз на международном театральном фестивале «Подмосковные вечера». Их вместе с Ириной Старикович признали лучшим актерским дуэтом за спектакль «Другой человек». Позже в Нижнем Новгороде он стал обладателем Гран-при Международного фестиваля актёрских капустников «Весёлая коза», сообщает «Кинолифт».

«Зрители хорошо знали и любили Георгия Николаева — за его яркие работы в комедийных спектаклях „ТМ“, за острые фарсы и пронзительные драмы», — пишет карельская «Театральная мастерская» в некрологе.

В каком ТВ-шоу появился Георгий Николаев

В конце 2023 года заслуженный артист Карелии в возрасте 51 года стал участником романтического реалити-шоу «Дом отдыха «Ягодка», которое шло на телеканале «Пятница!». «Губерния.Daily» пишет, что шоу представляло собой «своеобразный „Дом-2“ для тех, кому за 40».

Первый сезон шоу «Дом отдыха «Ягодка» продержался на экранах шесть выпусков, после чего его решили продлить на второй сезон. Одна из появившихся на шоу пар решила пожениться, однако Николаев своей судьбы на съемках не нашел.

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