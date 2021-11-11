Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили 129 млн ущерба

Режиссёр Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили государству ущерб в размере 129 млн рублей по иску, связанному с хищениями в рамках работы театрального проекта «Платформа». С имущества Серебренникова снят арест. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, передаёт ТАСС.

Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменён по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда, — сказала собеседница агентства.

Приговор по делу «Седьмой студии» суд вынес 26 июня 2020 года. Виновными были признаны все фигуранты. По данным суда, бывшее руководство АНО во главе с Кириллом Серебренниковым присвоило порядка 129 млн рублей из 216,5 млн, выделенных организации из госбюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа» в 2011–2014 годах.

Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в размере 800 тысяч рублей, экс-гендиректор АНО Юрий Итин — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа. Бывший гендиректор «Седьмой студии» Алексей Малобродский осуждён на два года условно и должен был выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Все они были признаны виновными в мошенничестве.

В марте 2021 года стало известно, что театральная труппа «Седьмая студия», созданная режиссёром Кириллом Серебренниковым в 2012 году, ликвидирована.