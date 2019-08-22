https://static.news.ru/photo/ad889fac-c4ff-11e9-9b5b-fa163e074e61_660.jpg Марк Захаров Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Госпитализированный в столице художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров идёт на поправку.

Об этом сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер. По его словам, госпитализированного с воспалением лёгких народного артиста СССР тщательно лечат. Говорить о выписке Захарова, по мнению Варшавера, пока рано.

Известный режиссёр является художественным руководителем Московского театра им. Ленинского комсомола уже 45 лет. Он поставил более 40 спектаклей, среди которых «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишнёвый сад» и другие. В качестве кинорежиссёра он запомнился такими фильмами, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо» и «Формула любви».

Ранее News.ru писал, что актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в больницу в Москве, врачи оценивают её состояние как стабильное.