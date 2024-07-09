Садальский прокомментировал решение убрать имя Виктюка из названия театра Садальский о переменах в театре Виктюка: начинать с чистого листа интереснее

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Актер Станислав Садальский в беседе с NEWS.ru поддержал режиссера Константина Богомолова, который убрал имя другого мастера — Романа Виктюка — из названия театра. Артист отметил, что гораздо интереснее начинать с чистого листа.

Любой театр умирает. Умер «Современник», умер Театр сатиры. «Король умер, да здравствует король!» Я думаю, это правильное решение (убрать из названия театра имя Романа Виктюка. — NEWS.ru). Начинать с чистого листа гораздо интереснее, — заявил Садальский.

Артист отметил, что Богомолов не ученик Виктюка, и напомнил слова легендарного актера и режиссера Константина Станиславского о традициях.

Ну он [Богомолов] же не его ученик. Это и Станиславский говорил еще: «Традиции — это миф, надо создавать все время что-то новое». Я за это, — заключил актер.

Ранее стало известно, что московский театр Романа Виктюка сменил название на Театр — Сцена «Мельников». Теперь заведение будет носить имя архитектора-авангардиста Константина Мельникова, который построил здание. По словам дирекции театра, вместе с названием сменится и репертуар, а на фасаде может появиться памятная доска в честь Виктюка.