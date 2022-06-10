Садальский признался, что хотел выступить в Донецке со звездой «Сватов»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Станислав Садальский

Актер Станислав Садальский заявил, что хотел представить премьеру спектакля на сцене Донецкого драматического театра вместе со звездой «Сватов», актрисой Татьяной Кравченко. По его словам, поездка сорвалась, потому что молодые артисты испугались выступать в ДНР, пишут «Народные Новости». По его словам, Кравченко сама родом из Донецка, она очень близко к сердцу принимает конфликт на Украине.

Мы с Таней хотели сыграть, и в театре донецком договорились. В Донецке один из самых красивых театров Европы. Весь в золоте. Я обожаю этот театр, сцену этого театра. Мы хотели премьеру показать, — заверил Садальский.

Он также подчеркнул, что не интересуется звездами, которые покинули Россию после начала спецоперации в Донбассе. По мнению артиста, у знаменитостей могли быть свои причины уехать из страны. Садальский предположил, что звезды могли испугаться антироссийских санкций.

Я не выясняю, это их дело, — резюмировал актер.

Ранее актер Евгений Миронов посетил Мариуполь. Он рассказал, что посещение города было одним из самых тяжелых моментов в его жизни. В ходе визита Миронов также встретился с труппой Донецкого академического областного драматического театра. Актер также отметил, что он приезжал в город по собственной инициативе.

3 мая город посетил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев. В Мариуполе его сопровождал Денис Пушилин.