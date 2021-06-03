Садальский опубликовал фото «ужасного» памятника Волчек

https://static.news.ru/photo/0ee0a104-c4a0-11eb-a8d3-96000091f725_660.jpg Галина Волчек Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Станислав Садальский опубликовал фото монумента, появившегося на могиле Галины Волчек. Знаменитый худрук «Современника» умерла в конце декабря 2019 года, но памятник установили недавно.

По словам Садальского, ему позвонила бывшая невестка Волчек, которая рассказала, что артистке открыли памятник, но никто об этом не знает.

instagram.com/stassadal/

Позвонила бывшая невестка Галины Борисовны Татьяна Цыплакова: «Как жаль, Стас, открыли памятник моей любимой свекрови — и никто об этом не знает: ни актеры, ни в театре, который она боготворила, никто не в курсе». Ничего странного нет, как и нет уже «Современника». Жаль, но такова театральная жизнь. Филатов говорил: «Все актёры — сукины дети, и их вполне можно понять». А что поделаешь? — написал легенда советского кино.

О внешнем виде памятника актёр выразился достаточно мягко, назвав его «неудачным». Но его подписчики не скупились в выражениях, называя монумент ужасным. «Как надо было не любить Галину Борисовну, чтобы такое создать?», «Ужасный памятник», «Памятник ужасен!!! Неужели родственники это одобрили?», «Такой величайшей фигуре, как Галина Борисовна, могли бы сделать и достойный памятник», пишут в комментариях пользователи.

Как сообщалось ранее, могила известного сатирика Михаила Жванецкого находится в заброшенном и неухоженном состоянии. Об этом сообщает издание KP.RU, журналисты которого побывали на месте захоронения писателя спустя семь месяцев после его смерти.