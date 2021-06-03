Садальский опубликовал фото «ужасного» памятника Волчек

Станислав Садальский опубликовал фото монумента, появившегося на могиле Галины Волчек. Знаменитый худрук «Современника» умерла в конце декабря 2019 года, но памятник установили недавно.
По словам Садальского, ему позвонила бывшая невестка Волчек, которая рассказала, что артистке открыли памятник, но никто об этом не знает.
Позвонила бывшая невестка Галины Борисовны Татьяна Цыплакова: «Как жаль, Стас, открыли памятник моей любимой свекрови — и никто об этом не знает: ни актеры, ни в театре, который она боготворила, никто не в курсе». Ничего странного нет, как и нет уже «Современника». Жаль, но такова театральная жизнь. Филатов говорил: «Все актёры — сукины дети, и их вполне можно понять». А что поделаешь? — написал легенда советского кино.
О внешнем виде памятника актёр выразился достаточно мягко, назвав его «неудачным». Но его подписчики не скупились в выражениях, называя монумент ужасным. «Как надо было не любить Галину Борисовну, чтобы такое создать?», «Ужасный памятник», «Памятник ужасен!!! Неужели родственники это одобрили?», «Такой величайшей фигуре, как Галина Борисовна, могли бы сделать и достойный памятник», пишут в комментариях пользователи.
Как сообщалось ранее, могила известного сатирика Михаила Жванецкого находится в заброшенном и неухоженном состоянии. Об этом сообщает издание KP.RU, журналисты которого побывали на месте захоронения писателя спустя семь месяцев после его смерти.