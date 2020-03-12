https://static.news.ru/photo/e969b966-64e1-11ea-b9dd-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российский актёр театра и кино Станислав Садальский прокомментировал итоги голосования в Совете Федерации по поправкам в Конституцию РФ. Против изменений Основного закона страны 11 марта выступил лишь один сенатор — представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ).

Его Садальский в сообщении на своей странице в Instagram назвал мужественным человеком и настоящим полковником.

Удивительно, что в таком месте, как СФ ещё есть независимо мыслящие и смелые люди. Вернее один человек, — написал актёр.

Он также напомнил, что Мархаев в 2018 году голосовал против повышения пенсионного возраста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мархаев является ветераном органов правопорядка, член КПРФ из Бурятии, делегированный в Совет Федерации иркутским губернатором-коммунистом Сергеем Левченко в 2015 году. Мархаев проголосовал против, Людмила Нарусова воздержалась, восемь сенаторов пропустили голосование, а 160 членов Совфеда поддержали закон о поправках.