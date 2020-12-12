С Гафтом попрощаются в «Современнике»

https://static.news.ru/photo/aafc5718-3d37-11eb-b450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikola Gnisyuk/Global Look Press

С актёром, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, который умер 12 декабря, можно будет проститься во вторник в столичном театре «Современник». Об этом сообщила вдова Ольга Остроумова.

В «Современнике» с 10:00, наверное, до 12:00. Во вторник, — сказала она ТАСС.

85-летний Гафт умер в субботу, 12 декабря. Его 72-летняя супруга артистка Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году. Похороны Гафта 15 декабря состоятся на Троекуровском кладбище. Актёра похоронят на аллее деятелей искусств.

Представители столичной думы заявили, что готовы помочь в том, чтобы увековечить память актёра. Для этого, как рассказали в комиссии по монументальному искусству, необходимо оформление соответствующей заявки от родных, коллег Гафта или общественности.

Лично заняться памятником ушедшему из жизни артисту Валентину Гафту готов скульптор Зураб Церетели. Об этом в разговоре с журналистами рассказал помощник автора монумента Петру Великому в Москве Сергей Шагулашвили.

Как сообщал NEWS.ru, наследство Гафта может отойти Ольге Остроумовой. Вдова артиста переписала на себя имущество артиста ещё при его жизни. Поводом послужило желание внебрачного сына Гафта Вадима Никитина завладеть частью собственности.