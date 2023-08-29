«Рожала»: дочь 83-летней Голубкиной прокомментировала ее госпитализацию Дочь народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной опровергла ее госпитализацию

Фото: Russian Look/Globalllokpress

Фильм «Гусарская баллада», Лариса Голубкина

Дочь народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной Мария опровергла NEWS.ru информацию о госпитализации матери. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 83-летнюю вдову Андрея Миронова 17 августа доставили в Клинику нервных болезней имени Кожевникова, а затем перевели в элитный оздоровительный комплекс в Московской области.

Она велела вам передать, что она рожала. Роды у нее были, — заявила Мария Голубкина.

О госпитализации актрисы сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, врачи диагностировали у Ларисы Голубкиной энцефалопатию.

Ранее Лариса Голубкина сообщила NEWS.ru о том, что упала в больнице, куда она пришла для планового обследования. В результате актриса подвернула ногу, и врачи наложили ей гипс. При этом, отметила она, обошлось без переломов, она чувствует себя удовлетворительно. Лариса Голубкина не раскрыла обстоятельства падения.

Тогда актриса опровергла ходили слухи о своей госпитализации. отметив, что находится дома.

В декабре 2020 года Лариса Голубкина получила тяжелую травму — перелом шейки бедра — и попала в больницу. В том же году она отметила 80-летний юбилей. Тогда ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.