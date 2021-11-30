Россиянин «чуть не умер», покупая билет на «Щелкунчик» в Большой театр

Россиянин Евгений Круглов заявил, что «чуть не умер», пока покупал билет на балет «Щелкунчик» в Большой театр в Москве. Он назвал очередь в кассы «жутким квестом». Об этом любитель театра рассказал на своей странице в Instagram.

Три часа бессмысленного стояния на морозе, чтобы получить розовый браслет, который дал бы мне только возможность купить билет на желанный балет. В итоге сопли, кашель и осипший голос, — написал поклонник балета.

Мужчина рассказал, что сначала хотел приобрести билет на балет в кассе театра. 26 ноября он пришёл на Театральную площадь к восьми часам вечера, основательно подготовившись к многочасовому ожиданию.

Мой квест начался 26 ноября в 20:00, когда я, как ненормальный (а по-другому это назвать нельзя), надев тёплые трусы, носки, утеплившись в дублёнку и зимнюю шапку, двинулся к кассам Большого. Там уже стояло человек 200. Девушка в блокнот записывала желающих получить браслет. Их к тому моменту было уже около 600. Люди записывались с 07:00. Такое ощущение, что машина времени увезла меня в 80-е годы и я покупаю финские сапоги или американские джинсы. Ну, или билет на Пугачёву или Высоцкого, — рассказал Евгений Круглов.

Он отметил, что с каждой минутой число людей увеличивалось и вскоре достигло примерно тысячи. В этот момент, по словам Круглова, появилась охранники, которые заявили, что раздадут только 500 браслетов, дающих право на покупку билета. Поскольку Евгений был 587-м, он понял, что дальше ждать бессмысленно. Договорившись с девушкой, ответственной за список, что те, кто идёт после 500-го номера, в это же время подойдут завтра и получат браслеты на покупку билета, мужчина отправился домой.

Еду домой. Добавился в чат «Щелкунчик». Слежу на новостями. В 02:00 узнаю, что раздали 600 браслетов. Я из списка вылетел. В список уже не вклиниться, — описал очередной этап своих приключений Круглов.

В результате любитель театра всё-таки смог купить билет на балет «Щелкунчик» благодаря тому, что театр открыл онлайн-продажу. При этом он отметил, что официальный сайт Большого театра «постоянно зависал», но в ходе очередной попытки мужчина успел ввести все необходимые данные, включая номер паспорта, и оплатить билет.

Счастье есть. Голоса нет. Билет на почте, — отчитался об успехе россиянин.

Последние несколько дней москвичи и гости столицы выстраиваются в очереди возле Большого театра, чтобы приобрести билет на постановку «Щелкунчик», показы которой пройдут в конце декабря. Приобрести билеты удаётся не всем.

Ранее сообщалось, что в ноябре новую сцену Большого театра затопило из-за пьяной драки сотрудников. При этом отмечалось, что ущерб был причинён незначительный и сцену успеют привести в порядок к 1 декабря, когда должна состояться премьера спектакля «Мастер и Маргарита».