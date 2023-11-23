Стали известны подробности о смерти кукловода из Йошкар-Олы в Индии Рядом с телом кукловода из Йошкар-Олы в Индии был найден труп его подруги

Фото: vk.com/teatrkukolmariel

Максим Белецкий

Рядом с телом актера Максима Белецкого в индийском городе Парвари нашли труп его 21-летней подруги Анны Ранцевой, сообщил портал StarHit со ссылкой на свой источник. На телах погибших не обнаружено следов насильственной смерти. Гибель актера подтвердили в республиканском театре кукол в городе Йошкар-Оле, где работал Белецкий.

На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого. Максим служил в нашем театре в 2007–2021 годах. Он окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая как актер (первый выпуск кукольников), а затем получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге, — сообщила пресс-служба театра.

Кроме того, на месте была обнаружена записка, в которой, предположительно, почерком Ранцевой записана просьба передать ее телефон родственникам через посольство. The Voice Mag уточняет, что тела были обнаружены в горячем источнике, а рядом с ними документы, личные вещи и наркотики.

Погибших кремируют после установления обстоятельств смерти, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя полиции округа Кулу. 23 ноября будет проведено вскрытие. В случае если будет подтверждена некриминальная причина смерти, тела направят в крематорий.

Белецкий служил в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле в 2007–2021 годах, сыграв множество ролей в спектаклях для взрослых. Кроме того, в репертуаре театра присутствуют две его режиссерские постановки для детей: «Звездочка» «Цветик-семицветик».