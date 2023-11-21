Российский актер Максим Шахров погиб в 27 лет

Фото: t.me/teatristra

Максим Шахров

Российский актер театра и кино Максим Шахров погиб в автомобильной аварии, сообщила пресс-служба Истринского муниципального драматического театра. Артисту было 27 лет.

Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова. Он погиб сегодня в автомобильной аварии, спешил на репетицию, — рассказали в драмтеатре.

Максим Шахров родился 25 апреля 1996 года, окончил Московский государственный институт культуры, где выучился на артиста драматического театра и кино. В 2020 году был принят в труппу Истринского драмтеатра и за три года успел сыграть 23 роли. Участвовал в постановках «Тайна волшебных часов», «Укрощение строптивой», «Бременские музыканты», «Золушка» и других спектаклях.

Незабываемый Есенин, Маленький Мук, Панталоне в «Слуге двух господ», Сережа в «Отвертке» и другие его замечательные роли. Трудно смириться, — добавили в театре.

В 2023 году Шахров дебютировал в кино. Актер сыграл в фантастическом боевике «Закрытый уровень».

18 ноября стало известно о смерти актера Александринского театра Иосифа Кошелевича. Артист скончался на 75-м году жизни, успев сыграть более 30 ролей и став мастером эпизодических образов.