Литовский и российский режиссёр Римас Туминас рассказал, почему лишил актёра Александра Домогарова роли в своём спектакле.
В театре «Школа cовременной пьесы» 27 января начнётся показ постановки «Генри и Эллен», одну из главных ролей в котором в 2019 году играл Домогаров,
Туминас был недоволен работой артиста и попросил продюсера Леонида Робермана заморозить проект. Теперь роль Генри исполнит актёр ТЮЗа Игорь Гордин.
Я могу простить артистам всё, кроме разнузданности, небрежности в работе и распущенности. Александр Домогаров распустил себя как личность, как актёр до полного развала, — заявил режиссёр.
По его словам, Домогаров привык к своей вседозволенности и не признаёт своих ошибок.
Как писал NEWS.ru, пользователи Сети обратили внимание изменившуюся внешность Александра Домогарова после того, как в Instagram фильма «Гардемарины–4» появился снимок с артистом.
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