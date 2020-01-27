https://static.news.ru/photo/24f5bccc-40ee-11ea-902a-fa163e074e61_660.jpg Римас Туминас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Литовский и российский режиссёр Римас Туминас рассказал, почему лишил актёра Александра Домогарова роли в своём спектакле.

В театре «Школа cовременной пьесы» 27 января начнётся показ постановки «Генри и Эллен», одну из главных ролей в котором в 2019 году играл Домогаров, сообщает «Экспресс газета».

Туминас был недоволен работой артиста и попросил продюсера Леонида Робермана заморозить проект. Теперь роль Генри исполнит актёр ТЮЗа Игорь Гордин.

Я могу простить артистам всё, кроме разнузданности, небрежности в работе и распущенности. Александр Домогаров распустил себя как личность, как актёр до полного развала, — заявил режиссёр.

По его словам, Домогаров привык к своей вседозволенности и не признаёт своих ошибок.

Как писал NEWS.ru, пользователи Сети обратили внимание изменившуюся внешность Александра Домогарова после того, как в Instagram фильма «Гардемарины–4» появился снимок с артистом.