Режиссёр постановки о казанском стрелке раскрыл истинный мотив спектакля

Режиссёр скандальной постановки Центрального театра Российской Армии Александр Плотников раскрыл истинный мотив, который лёг в основу спектакля о Раскольникове/Галявиеве, пишет KP.RU.

В эскизе упоминалась история моей семьи. Моих прабабушку и прадедушку убили топором в начале 90-х. В конечном счёте, я ставил этот эскиз ради своих убитых родственников, а им на том свете, простите меня, не до хайпа, — признался Плотников.

По словам режиссёра, он не пытался героизировать казанского стрелка Ильназа Галявиева. Плотников считает его «не персонажем», а «убийцей» и не пытается оправдать совершённое им преступление. В постановке «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)» в определённый момент на экране видны кадры, на которых казанский стрелок идёт расстреливать школьников с ружьём в руке, а на фоне проигрывается монолог Раскольникова из романа Достоевского, хорошо известный по фразе «тварь я дрожащая или право имею».

Ранее сообщалось, что Центральный театр Российской Армии поставил эскиз по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Автор провёл параллель между главным героем произведения Родионом Раскольниковым и казанским стрелком Ильназом Галявиевым.

Галявиев напал на школу № 175 в Казани 11 мая 2021 года. Он убил семерых детей и двоих учителей. Ещё 24 человека получили ранения. Недавно он заявил, что раскаивается и признаёт свою вину.