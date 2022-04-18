Умер режиссёр Леонид Хейфец

Театральный режиссёр, народный артист РФ Леонид Хейфец умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, пишет ТАСС. Незадолго до этого он находился в больнице.

На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость — Леонида Ефимовича не стало, — сказал он.

Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. После завершения Белорусского политехнического института решил связать жизнь с театром. Выпускником режиссёрского факультета ГИТИС будущий мастер сцены стал в 1963 году.

В своей карьере Хейфец был режиссёром Центрального театра Советской армии, Государственного академического Малого театра. Последнее место работы — Московский академический театр имени Владимира Маяковского. Всего им было поставлено свыше 30 спектаклей.

Также Хейфец преподавал режиссуру в Театральном институте имени Б. В. Щукина при Государственном Академическом театре имени Е. Б. Вахтангова и в Российском институте театрального искусства.

Среди его учеников — Нина Чусова, Вадим Данцигер, Артур Смольянинов, Павел Деревянко.

Ранее в Туле на 83-м году жизни скончался актёр театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин. В связи с кончиной артиста соболезнования выразил губернатор региона Алексей Дюмин, по его словам, Заволокин всегда был доброжелательным и открытым человеком и блистательным актёром. Причина и обстоятельства смерти не уточняются.