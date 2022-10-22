РЕН ТВ показал огромные очереди у касс Большого на новогоднего «Щелкунчика»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с огромными очередями у касс Большого театра на новогодний балет «Щелкунчик». Продажи билетов на спектакль стартуют с 22 октября.

Издание отмечает, что организаторы предупреждали о подобной проблеме и о том, что решить ее вряд ли удастся. В соцсетях тем временем уже появились предложения «отстоять очередь» за любого желающего попасть на балет за денежное вознаграждение.

Некоторые российские регионы сейчас отказываются от проведения части новогодних мероприятий для экономии средств, которые хотят направить на оказание помощи мобилизованным. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил информацию об отмене новогоднего салюта, праздничного концерта и гуляний на площади Ленина. Однако, полностью отказаться от празднований Нового года не планируется, все праздничные мероприятия будут направлены на детей.

Ранее сообщалось, что Большой театр отменил премьеру двух опер критиковавшего СВО режиссера Молочникова «Франческа да Римини» Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Цемлинского, премьера которых была запланирована в новом сезоне.