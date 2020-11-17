Ректор ГИТИСа назвал работы Виктюка нескончаемым праздником

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Роману Виктюку нужно установить памятник, лучшее место для этого — его театр, сказала в интервью NEWS.ru актриса, ученица мастера Юлия Рутберг.

Если ставить памятник, то у его театра, это безусловно. Такой театр был один, такой человек был один. XX век — это мощнейшая режиссура, и в этой палитре, радуге, которая дана...