Ректор ГИТИСа назвал работы Виктюка нескончаемым праздником

Смерть Романа Виктюка — это невосполнимая утрата для российского театра, сказал в интервью NEWS.ru ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
В его присутствии театр превращался в нескончаемый праздник. Его умение одеваться в невероятные костюмы, его умение рассказывать, где и как он одевается. Всё это было прекрасным дополнением к образу выдающего режиссёра. Он поставил спектакли, которые меняли представление о театре, жизни и мире. Его смерть — это зияющая рана в нашем театре, — сказал Заславский.
Виктюк умер 17 ноября в больнице. Как сказала актриса Юлия Рутберг порталу NEWS.ru, режиссёру необходимо поставить памятник у его театра.