РАМТ отменил премьеру спектакля «Сын» из-за COVID-19 у одного из актёров

Российский академический молодежный театр (РАМТ) отменил премьерный показ спектакля «Сын» в постановке Юрия Бутусова, проведение которого было намечено на 11 сентября. У исполнителя главной роли Евгения Редько диагнострировали коронавирус.
Директор театра Софья Апфельбаум заявила, что все, кто работал в непосредственной близости с Редько, будут отправлены на карантин. У остальных сотрудников учреждения возьмут анализы,
Работаем в штатном режиме. Это очень обидная ситуация, потому что в новый спектакль вложено много сил, мы очень ждали этой премьеры, — сказала Апфельбаум.
Теперь РАМТ намерен перенести дату постановки на 27 ноября.
Как писал NEWS.ru, Московский художественный театр им. А. П. Чехова обнародовал планы на два года вперёд. Площадка открыла 123-й сезон.
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