РАМТ отменил премьеру спектакля «Сын» из-за COVID-19 у одного из актёров

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Данила Козловский приглашён в суд в качестве свидетеля по иску зрительницы к МДТ за травму, полученную в ходе спектакля в Петербурге. Елизавета Видус требует с театра миллион рублей за моральный вред, возмещение стоимости билета, расходов на лечение и штраф за то, что во время спектакля «Гамлет» ей в голову отлетела металлическая часть от флейты.

Флейта была в руках у Козловского, исполнявшего роль принца Гамлета. Женщина получила травму и теперь требует возместить ущерб, сообщает Пятый канал. На сегодня состоялось первое судебное заседание по иску зрительницы...