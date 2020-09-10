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РАМТ отменил премьеру спектакля «Сын» из-за COVID-19 у одного из актёров

15:53, 10 сентября 2020
Сцена из спектакля «Сын» Сцена из спектакля «Сын» Фото: ramt.ru

Российский академический молодежный театр (РАМТ) отменил премьерный показ спектакля «Сын» в постановке Юрия Бутусова, проведение которого было намечено на 11 сентября. У исполнителя главной роли Евгения Редько диагнострировали коронавирус.

Директор театра Софья Апфельбаум заявила, что все, кто работал в непосредственной близости с Редько, будут отправлены на карантин. У остальных сотрудников учреждения возьмут анализы, передаёт ТАСС. Другие представления пока не отменяются.

Работаем в штатном режиме. Это очень обидная ситуация, потому что в новый спектакль вложено много сил, мы очень ждали этой премьеры, — сказала Апфельбаум.

Теперь РАМТ намерен перенести дату постановки на 27 ноября.

Как писал NEWS.ru, Московский художественный театр им. А. П. Чехова обнародовал планы на два года вперёд. Площадка открыла 123-й сезон.

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