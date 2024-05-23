«Пытался кусать»: актер «Ленкома» рассказал о провокациях Богомолова Актер Агапов назвал интересным и провокационным режиссера Богомолова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов является образованным человеком, с которым интересно работать, рассказал NEWS.ru актер «Ленкома» Иван Агапов. По его словам, в обществе сложилось клишированное мнение о пошлости его спектаклей, однако на самом деле постановщик намеренно пытается провоцировать зрителей.

Существует клише, будто Богомолов — это голые люди на сцене и пошлятина. На самом деле Константин Юрьевич — образованный человек. С ним работать интересно. Были спектакли, которыми он провоцировал, пытался, скажем так, сытого зрителя раздражать, пощипывать и слегка кусать. Кто-то плевался от его спектаклей, а кто-то — наоборот, — отметил собеседник.

Агапов добавил, что особый интерес постановки Богомолова вызывали у молодежи. Актер сказал, что режиссер воспитал нового театрального зрителя. При этом, обратил внимание артист, постановщик со временем меняется.

Честно говоря, не помню за последнее время богомоловские спектакли, в которых бы присутствовала пошлятина. В одном из его новых спектаклей, к примеру, играет народный артист России Александр Викторович Збруев. Совершенно точно Збруев не стал бы участвовать в чем-то, противном его эстетическим и человеческим воззрениям, — сказал Агапов.

Резюмируя, актер подчеркнул, что уважительно относится к творчеству Богомолова. Однако, уточнил Агапов, он не всегда на 100% принимает те или иные работы режиссера.

Также актер поделился мнением о советском и российском артисте Александре Абдулове. По воспоминаниям Агапова, артист играл так, будто он на сцене в последний раз. Актер указал, что коллеги всегда удивлялись тому, с какой самоотдачей работает звезда фильма «Чародеи».