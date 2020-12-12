Путин выразил соболезнования супруге Гафта

https://static.news.ru/photo/91dfdd58-3c70-11eb-ad42-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Соболезнования жене народного артиста РСФСР Валентина Гафта Ольге Остроумовой выразил российский президент Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Актёр театра и кино скончался в субботу на 86-м году жизни.

Уважаемая Ольга Михайловна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего мужа — Валентина Иосифовича Гафта. Ушёл из жизни великий артист, яркий и необыкновенно талантливый человек, поэт с уникальным чувством слова, — говорится в послании.

85-летний Гафт умер 12 декабря. Его 72-летняя супруга артистка Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году. Похороны Гафта 15 декабря состоятся на Троекуровском кладбище. Актёра похоронят на Аллее деятелей искусств.

Представители столичной думы заявили, что готовы помочь в том, чтобы увековечить память актёра. Для этого, как рассказали в комиссии по монументальному искусству, необходимо оформление соответствующей заявки от родных, коллег Гафта или общественности.

Лично заняться памятником ушедшему из жизни артисту Валентину Гафту готов скульптор Зураб Церетели. Об этом в разговоре с журналистами рассказал помощник автора монумента Петру Великому в Москве Сергей Шагулашвили, сообщал NEWS.ru.